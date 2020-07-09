В выпуске программы "Есть вопросы" за 9 июля – в политической тусовке поговаривают, что в Украине зарегистрируют новый вид спорта: обнародование компрометирующих аудио и видео. Логично, потому что за последние лет 20 было множество похожих скандалов. Сегодня же разговор якобы пятого президента Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным обнародовал внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Бывший глава секретариата президента во времена Виктора Ющенко Олег Рыбачук рассказал, почему главы президентских офисов часто берут на себя больше полномочий, чем им разрешено, и что он думает о "пленках Порошенко и Путина".