У випуску програми "Є питання" за 9 липня – у політичних тусівках подейкують, що в Україні скоро зареєструють новий вид спорту – оприлюднення компроментуючих аудіо і відео. І в цьому є логіка, бо за останні років 20 було безліч схожих скандалів. Сьогодні ж розмову нібито п'ятого президента Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Деркач.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Колишній очільник секретаріату президента за часів Віктора Ющенка Олег Рибачук розповів, чому голови президентських офісів часто беруть більше повноважень, ніж їм дозволено та що він думає про "плівки Порошенка та Путіна". Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: