Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19
Сестра 41 президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Жизнь 94-летней женщины оборвалась 10 января.
Трагическое известие сообщил ее сын. Об этом пишет The New York Times.
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Что известно о болезни Нэнси Эллис Буш
По словам ее сына, 30 декабря 2020 года ее госпитализировали с повышенной температурой. Проведенный тест выявил у нее коронавирус. Ее симптомы утихли через несколько дней, но общее самочувствие ухудшалось.
Больная COVID-19 Буш Эллис умерла 10 января в доме престарелых в Конкорде, штат Массачусетс.
Кто такая Нэнси Эллис Буш
- Родная сестра Джорджа Буша-старшего, который родился 4 февраля 1926 года, была одной из 5 детей в семействе и единственной дочерью. Она активно занималась агитацией в поддержку сначала своего брата, а позже – племянника.
- Она десятилетиями была либеральным демократом, пропагандируя экологические проблемы и проблемы борьбы с бедностью.
- Эллис Буш оставила после себя четверых детей. А ее муж умер в 1989 году.
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COVID-19 в США: главное
- Сейчас США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19. С начала пандемии там заболели более 22 миллионов человек.
- Из них более 383 тысяч скончались, еще почти 13,5 миллиона выздоровели.
- Ситуация настолько критическая, что не хватает моргов для людей, которые умерли от коронавируса. Поэтому в США начали сдавать в аренду холодильники для тел.
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