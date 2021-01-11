Сестра 41 президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Жизнь 94-летней женщины оборвалась 10 января.

Трагическое известие сообщил ее сын. Об этом пишет The New York Times.

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Что известно о болезни Нэнси Эллис Буш

По словам ее сына, 30 декабря 2020 года ее госпитализировали с повышенной температурой. Проведенный тест выявил у нее коронавирус. Ее симптомы утихли через несколько дней, но общее самочувствие ухудшалось.

Больная COVID-19 Буш Эллис умерла 10 января в доме престарелых в Конкорде, штат Массачусетс.

Кто такая Нэнси Эллис Буш

Родная сестра Джорджа Буша-старшего, который родился 4 февраля 1926 года, была одной из 5 детей в семействе и единственной дочерью. Она активно занималась агитацией в поддержку сначала своего брата, а позже – племянника.

Она десятилетиями была либеральным демократом, пропагандируя экологические проблемы и проблемы борьбы с бедностью.

Эллис Буш оставила после себя четверых детей. А ее муж умер в 1989 году.

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