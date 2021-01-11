Сестра 41 президента США Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Життя 94-річної жінки обірвалося 10 січня.

Трагічну звістку повідомив її син. Про це пише The New York Times.

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Що відомо про хворобу Ненсі Елліс Буш

За словами її сина, 30 грудня 2020 року Ненсі Елліс Буш шпиталізували з підвищеною температурою. Проведений тест виявив у неї коронавірус. Її симптоми вщухли за кілька днів, але загальне самопочуття погіршувалося.

Хвора на COVID-19 Буш Елліс померла 10 січня в будинку для літніх людей в Конкорді, штат Массачусетс.

Хто така Ненсі Елліс Буш

Рідна сестра Джорджа Буша-старшого, яка народилася 4 лютого 1926 року, була однією з 5 дітей в сімействі і єдиною дочкою. Вона активно займалася агітацією на підтримку спочатку свого брата, а пізніше – племінника.

Вона десятиліттями була ліберальним демократом, пропагуючи екологічні проблеми та проблеми боротьби з бідністю.

Елліс Буш залишила після себе чотирьох дітей. А її чоловік помер у 1989 році.

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