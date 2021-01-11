Сестра Джорджа Буша-старшого померла від COVID-19
Сестра 41 президента США Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Життя 94-річної жінки обірвалося 10 січня.
Трагічну звістку повідомив її син. Про це пише The New York Times.
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Що відомо про хворобу Ненсі Елліс Буш
За словами її сина, 30 грудня 2020 року Ненсі Елліс Буш шпиталізували з підвищеною температурою. Проведений тест виявив у неї коронавірус. Її симптоми вщухли за кілька днів, але загальне самопочуття погіршувалося.
Хвора на COVID-19 Буш Елліс померла 10 січня в будинку для літніх людей в Конкорді, штат Массачусетс.
Хто така Ненсі Елліс Буш
- Рідна сестра Джорджа Буша-старшого, яка народилася 4 лютого 1926 року, була однією з 5 дітей в сімействі і єдиною дочкою. Вона активно займалася агітацією на підтримку спочатку свого брата, а пізніше – племінника.
- Вона десятиліттями була ліберальним демократом, пропагуючи екологічні проблеми та проблеми боротьби з бідністю.
- Елліс Буш залишила після себе чотирьох дітей. А її чоловік помер у 1989 році.
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COVID-19 у США: головне
- Нині США займають перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Від початку пандемії там захворіли понад 22 мільйони людей.
- З них понад 383 тисяч померли, ще майже 13,5 мільйона одужали.
- Ситуація настільки критична, що не вистачає моргів для людей, які померли від коронавірусу. Через це у США почали здавати в оренду холодильники для тіл.
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