"Аврора" активно открывает магазины не только в крупных, но и в малых городах, чтобы предоставить доступ к широкому ассортименту товаров – от базовых предметов первой необходимости до подарков на праздники, рассказывает 24 Канал. Поэтому в новом магазине каждый найдет все, что нужно: от спичек до приятных мелочей для себя и своих родных.

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Для местной общины открытие нового магазина имеет большое значение еще и потому, что здесь создали 5 рабочих мест. Это будет способствовать трудоустройству людей и наполнению местного бюджета.

Открытие "Авроры" в Староконстантинове / Фото "Авроры"

Как прошло открытие нового магазина

Хотя "Аврора" избегает масштабных празднований, компания стремится, чтобы каждый посетитель почувствовал маленькие радости от шопинга. По случаю открытия за покупки от 99 гривен клиенты получали сладкую вату, подарок-сюрприз и аквагрим. Кроме того, покупатели имели возможность приобрести товары с существенными скидками, которые сеть запустила специально к открытию.

Главной звездой мероприятия стал гусь-обнимашка – с ним охотно фотографировались как дети, так и взрослые. Малышей особенно увлек фонтан мыльных пузырей.

Гусь обнимака – звезда открытия / Фото "Авроры"

Открытие 1500-го магазина "Аврора" – это важная веха в истории нашей компании. Мы гордимся тем, что несмотря на вызовы полномасштабной войны становимся ближе к нашим клиентам, предлагая качественные товары по доступным ценам во всех уголках страны и делая жизнь украинцев комфортнее и немного беззаботнее. Это достижение стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды и доверию наших клиентов. Открытие каждого нового магазина – это наш вклад в развитие экономики, поддержку ВСУ, создание новых рабочих мест и поддержку национальных производств,

– отметил генеральный директор "Авроры" Тарас Панасенко.

Выбирая "Аврору", покупатели поддерживают отечественного производителя / Фото "Авроры"

Открытие новых магазинов позволяет сети быть ближе к клиентам, обеспечивая украинцев доступными товарами для дома и души. Выбирая "Аврору" покупатели могут поддерживать отечественных производителей, товары которых широко представлены в ассортименте магазинов, а затем – и способствовать экономическому восстановлению Украины.



Сеть активно открывает новые магазины в маленьких городках / Фото "Авроры"

Что известно о сети мультимаркетов "Аврора"

Сеть мультимаркетов "Аврора" – национальная компания с прямыми иностранными инвестициями от Фонда Horizon Capital, которая является лидером на рынке Украины среди магазинов формата one dollar store. Сеть динамично развивается и расширяется как в Украине, так и за рубежом, насчитывая на сегодня более 1500 магазинов на территории нашего государства и 25 магазинов в Румынии.

За первые шесть месяцев 2024 года компания уплатила в бюджет более 3,2 миллиарда гривен налогов и выделила более 141 миллион гривен на благотворительность и социальные инициативы, включая помощь фонду "Повернись живим", ОО "Землячки" и БФ "RePower".

Рост компании является примером проактивности и социальной ответственности. "Аврора" демонстрирует, как украинцы самостоятельно создают свой мир, развивая бизнес и поддерживая общество.