"Аврора" активно відкриває магазини не тільки у великих, а й у малих містах, щоб надати доступ до широкого асортименту товарів – від базових предметів першої необхідності до подарунків на свята, розповідає 24 Канал. Тож у новому магазині кожен знайде все, що потрібно: від сірників до приємних дрібниць для себе та своїх рідних.

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Для місцевої громади відкриття нового магазину має велике значення ще й тому, що тут створили 5 робочих місць. Це сприятиме працевлаштуванню людей та наповненню місцевого бюджету.

Відкриття "Аврори" у Старокостянтинові / Фото "Аврори"

Як пройшло відкриття нового магазину

Хоча "Аврора" уникає масштабних святкувань, компанія прагне, щоб кожен відвідувач відчув маленькі радощі від шопінгу. З нагоди відкриття за покупки від 99 гривень клієнти отримували солодку вату, подарунок-сюрприз та аквагрим. Крім того, покупці мали змогу придбати товари з суттєвими знижками, які мережа запустила спеціально до відкриття.

Головною зіркою заходу став гусак-обіймака – з ним охоче фотографувалися як діти, так і дорослі. Малечу особливо захопив фонтан мильних бульбашок.

Гусак обіймака – зірка відкриття / Фото "Аврори"

Відкриття 1500-го магазину "Аврора" – це важлива віхa в історії нашої компанії. Ми пишаємося тим, що попри виклики умов повномасштабної війни стаємо ближчими до наших клієнтів, пропонуючи якісні товари за доступними цінами у всіх куточках країни та роблячи життя українців комфортнішим і трішки безтурботнішим. Це досягнення стало можливим завдяки злагодженій роботі нашої команди та довірі наших клієнтів. Відкриття кожного нового магазину – це наш внесок у розвиток економіки, підтримку ЗСУ, створення нових робочих місць та підтримку національних виробництв,

– зазначив генеральний директор "Аврори" Тарас Панасенко.

Обираючи "Аврору", покупці підтримують вітчизняного виробника / Фото "Аврори"

Відкриття нових магазинів дозволяє мережі бути ближчою до клієнтів, забезпечуючи українців доступними товарами для дому та душі. Обираючи "Аврору" покупці мають змогу підтримувати вітчизняних виробників, товари яких широко представлені в асортименті магазинів, а відтак – і сприяти економічному відновленню України.



Мережа активно відкриває нові магазини у маленьких містечках / Фото "Аврори"

Що відомо про мережу мультимаркетів "Аврора"

Мережа мультимаркетів "Аврора" – національна компанія з прямими іноземними інвестиціями від Фонду Horizon Capital, яка є лідером на ринку України серед магазинів формату one dollar store. Мережа динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи на сьогодні понад 1500 магазинів на території нашої держави та 25 магазинів у Румунії.

За перші шість місяців 2024 року компанія сплатила до бюджету понад 3,2 мільярда гривень податків та виділила понад 141 мільйон гривень на благодійність і соціальні ініціативи, включаючи допомогу фонду "Повернись живим", ГО "Землячки" та БФ "RePower".

Ріст компанії є прикладом проактивності та соціальної відповідальності. "Аврора" демонструє, як українці самостійно створюють свій світ, розвиваючи бізнес та підтримуючи суспільство.