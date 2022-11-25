Президент посетил Пункт Несокрушимости в рамках визита в Вышгород, который на днях пострадал от ракетных обстрелов россиян. В частности, глава государства побывал возле пострадавшего в результате обстрела дома.

Обратите внимание Смертельная атака на Киев и область: все, что известно о последствиях удара россиян

Диалог мальчика с президентом покорил сеть

В Пункте Несокрушимости в Вышгороде мальчик спросил президента, когда победит Украина. На это Владимир Зеленский ответил, что Украина уже победила, но осталось еще немного. После этого мальчик спросил президента, можно ли сделать фото с ним, на что глава государства ответил утвердительно.

Мальчик в Вышгороде спрашивает, когда победит Украина: смотрите видео

Видео мгновенно разлетелось по сети, ведь, безусловно, что победа – то, чего ждет каждый украинец. Однако мы сломали план врага, который надеялся на скорый захват Украины, а в итоге был отброшен из-под Киева, Чернигова и Сум. Затем наши воины выбили оккупантов почти со всей территории Харьковщины и севера Донецкой области, освободили почти всю Николаевщину и правобережье Херсонщины, включая Херсон. После массированных ракетных обстрелов энергообъектов украинцы не сломались. Мы одолеваем все трудности и вызовы. Враг уже проиграл.

И все же впереди еще немало работы. В частности, наши воины изо дня в день делают все, чтобы окончательно выбить оккупантов из нашей земли. Мы должны всячески поддерживать наших воинов в этой нелегкой борьбе.

Обратите внимание! Во время массированной ракетной атаки 23 ноября россияне атаковали Вышгородский район Киевской области. В результате обстрелов повреждены 4 дома. Из-за попадания ракеты погибли 5 человек, более 30 пострадали. Среди раненых есть дети и 6 энергетиков.

Интересно – в Кремле истерика из-за заявления Зеленского о Крыме: смотрите видео