Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, для покрытия всей территории Украины врагу необходимо иметь 130–140 спутников. По другим данным, речь идет о как минимум 200–250 единицах.

Россия отстает от графика

Как подчеркнул Мусиенко, враг планировал развертывать не менее 16 аппаратов в месяц. Им не удается соблюдать такие показатели. В течение 2026 года было всего два запуска по 16 аппаратов. Часть из них к тому же вышла из строя.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать эти планы. Так, в августе удалось нанести удар по российскому ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре. Это единственное предприятие в РФ, где серийно собирают ракеты-носители семейства "Союз-2". Именно с их помощью враг выводит в космос свои аппараты.

Мы понимаем актуальность этого вопроса. Это вызов для нас. Но на самом деле предпринимается очень много шагов, чтобы все сорвать. Добавьте к этому спешку россиян. Все это уменьшает их возможности и выбивает из графиков,

– отметил Мусиенко.

Военный рассказал об угрозе со стороны сети "Рассвет": смотрите видео 24 Канала

Добавим, что советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что орбитальная сеть "Рассвет" позволит врагу дистанционно управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени. На данный момент у врага нет таких полноценных возможностей.