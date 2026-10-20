Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, для покриття всієї території України ворогу потрібно мати 130 – 140 супутників. За іншими даними, йдеться про щонайменше 200 – 250 одиниць.

Росія вибивається з графіків

Як наголосив Мусієнко, ворог планував розгортати щонайменше по 16 апаратів на місяць. Їм не вдається дотримуватися таких показників. Упродовж 2026 року було всього лиш два запуски по 16 апаратів. Частина з них ще й вийшла з ладу.

Сили оборони України роблять усе можливе, аби не дати ворогу реалізувати ці плани. Так, у серпні вдалося уразити російський ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі. Це єдине підприємство в РФ, де серійно складають ракети-носії сімейства "Союз-2". Саме за допомогою них ворог виводить у космос свої апарати.

Ми розуміємо нагальність цього питання. Це виклик для нас. Але насправді робиться дуже багато кроків, щоб усе зірвати. Додайте до цього поспіх росіян. Усе це зменшує їхні можливості та вибиває з графіків,

– зауважив Мусієнко.

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Додамо, радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що орбітальна мережа "Рассвет" дозволить ворогу дистанційно керувати ударними безпілотниками та ракетами в режимі реального часу. Наразі ворог повноцінно не має таких можливостей.