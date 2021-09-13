Информацию об украинцах обнаружили на одном из вебсайтов. Его адрес не указали.

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Какие персональные данные были в базе

Фамилия, имя и отчество,

дата рождения,

номер телефона,

населенный пункт,

улица,

номер дома и квартиры.

Мы направили письмо в полицию для открытия уголовного производства и соответствующего реагирования,

– заявили в Офисе омбудсмена.

Там добавили, что постоянно проводят мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.

Украинский хакер взломал 20 тысяч учетных записей

Ранее американские власти обвинили 28-летнего украинца во взломе более чем 20 тысяч учетных записей. Он заражал компьютеры своих жертв трояном и объединял их в одну сеть. После того мужчина использовал мощности машин для ускорения процесса взлома. Делал он это с целью заработка в даркнете.