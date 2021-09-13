Інформацію про українців виявили на одному із вебсайтів. Його адресу не вказали.
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Які персональні дані були у базі
- Прізвище, ім'я та по батькові,
- дата народження,
- номер телефону,
- населений пункт,
- вулиця,
- номер будинку та квартири.
Ми направили лист до поліції для відкриття кримінального провадження та відповідного реагування,
– заявили в Офісі омбудсмена.
Там додали, що постійно проводять моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.
Український хакер зламав 20 тисяч облікових записів
Раніше американська влада звинуватила 28-річного українця у зламі понад 20 тисяч облікових записів. Він заражав комп'ютери своїх жертв трояном та об'єднував їх в одну мережу. Після того чоловік використовував потужності машин для пришвидшення процесу зламу. Робив він це з метою заробітку в даркнеті.