Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на издание DPA, которое в свою очередь ссылается на заявление компании OBI.

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Отметим, что всего в России 27 гипермаркетов OBI. В них работают около 5 тысяч сотрудников. В общей сложности сеть существует в 11 странах мира.

Сеть строительных гипермаркетов отказалась работать на российском рынке после того, как страна-агрессор начала вторжение в Украину. Ранее свою работу в России приостановили десятки мировых брендов.

В частности, говорится и об авторынке. Какие автокомпании покинули российский рынок – узнайте по ссылке.

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