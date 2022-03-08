Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на видання DPA, які своєю чергою посилаються на заяву компанії OBI.

Актуально Фінансова ізоляція Росії: біржі та інвестори припиняють операції з країною-агресоркою

Зауважимо, що загалом у Росії є 27 гіпермаркетів OBI. У них працюють майже 5 тисяч співробітників. Загалом мережа існує в 11 країнах світу.

Мережа будівельних гіпермаркетів відмовилась працювати на російському ринку після того, як країна-агресорка розпочала вторгнення в Україну. Раніше свою роботу у Росії припинили десятки світових брендів.

Зокрема мовиться й авторинок. Які автокомпанії залишили російський ринок – дізнавайтесь за посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!