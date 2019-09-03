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      Сеть элеваторов "Укрлендфарминг" приняла более полумиллиона тонн зерновых нового урожая

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      Сеть элеваторов "Укрлендфарминг"
      Сеть элеваторов "Укрлендфарминг"

      Сеть элеваторов группы компаний «Укрлендфарминг» украинского бизнесмена Олега Бахматюка на начало сентября приняла на хранение более полумиллиона тонн зерновых нового урожая. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      "В этом году по сравнению с прошлым на наших элеваторах на 40% больше поступлений от посторонних поклажедателей, что свидетельствует о доверии к "Укрлендфарминг" как малых и средних аграрных предприятий, так и крупных агрохолдингов, – отметил заместитель генерального директора по вопросам элеваторного и комбикормового производства Владимир Сущенко. – Крупнейший элеватор холдинга ООО "Агротерминал Констракшн" с мощностью одновременного хранения 488 тыс. тонн, уже принял на хранение более 122 тыс. тонн ранних зерновых. Элеватор ООО "Аграрная Перспектива", имея мощность одновременного хранения 82 тыс. тонн, на ранних зерновых сделал полный оборот, работая исключительно с посторонними поклажедателями. Сейчас он уже начинает прием поздних культур".

      Общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" – 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. 17 элеваторов расположены возле основных земельных массивов холдинга, все имеют подъездные железнодорожные пути. Элеваторные мощности группы УЛФ покрывают 98% своих потребностей агрохолдинга в хранении продукции и активно работают со сторонними поклажедателями.

      "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

      blog_ava
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      3 сентября
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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк зерно Ukrlandfarming Укрлендфарминг
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