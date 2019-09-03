Мережа елеваторів "Укрлендфармінгу" прийняла понад півмільйона тонн зернових нового врожаю

Мережа елеваторів групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка на початок вересня прийняла на зберігання понад півмільйона тонн зернових нового врожаю. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"У цьому році в порівнянні з минулим на наших елеваторах на 40% більше надходжень від сторонніх поклажодавців, що свідчить про довіру до "Укрлендфармінгу" як малих і середніх аграрних підприємств, так і великих агрохолдингів, – зазначив заступник генерального директора з питань елеваторного та комбікормового виробництва Володимир Сущенко. – Найбільший елеватор холдингу ТОВ "Агротермінал Констракшн", з потужністю одночасного зберігання 488 тис. тонн, вже прийняв на зберігання понад 122 тис. тонн ранніх зернових. Елеватор ТОВ "Аграрна Перспектива", маючи потужність одночасного зберігання 82 тис. тонн, на ранніх зернових зробив повний оберт, працюючи виключно зі сторонніми поклажодавцями. Наразі він вже розпочинає приймання пізніх культур".

Загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінгу" – 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. 17 елеваторів зручно розташовані біля основних земельних масивів холдингу та всі мають під’їзні залізничні колії. Елеваторні потужності групи УЛФ покривають 98% власних потреб агрохолдингу у зберіганні продукції та активно працюють зі сторонніми поклажодавцями.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса й молока. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.