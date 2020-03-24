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      Сеть супермаркетов АТБ утром будет пускать только пенсионеров: что известно

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      В период общенационального карантина магазины популярной сети супермаркетов АТБ утром будут обслуживать только пожилых людей. Происходить это будет только с 9 до 10 часов. Такие инициатива будет проходить по всей Украине.

      Как в Фейсбуке сообщил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков, из более 4 миллионов ежедневных посетителей магазинов сети АТБ более 20% – это пожилые люди.

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      Мы с 24 марта вводим для них специальное, регламентное время. Ежедневно, в период действия общенационального карантина, с 9:00 до 10:00 утра, магазины сети АТБ ждут пожилых людей для совершения безопасных покупок. Мы призываем всех наших покупателей отнестись с пониманием к такому регламенту и выбрать для себя другое время для посещения магазинов АТБ,
      – добавил он.

      Марков подчеркнул, что именно пожилые люди находятся в группе наибольшего риска после заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует неутешительная статистика больных в Китае, Италии, Германии и других странах.

      "Самое дорогое, что есть у каждого из нас в этой жизни – это наши родители. Люди, которым мы обязаны не только своим появлением на свет, но и всем тем, чем мы по праву можем гордиться. Пока они рядом, нам не страшны никакие напасти. Отнеситесь с пониманием и поддержкой к нашим родителям!" – подытожил гендиректор корпорации АТБ.

      По данным ресурса "РИА Мелитополь", утром 24 марта на входе в магазины АТБ появились объявления о том, что ежедневно с 9:00 до 10:00 супермаркеты будут обслуживать только пенсионеров, ветеранов и людей с инвалидностью.


      Объявления об обслуживании пожилых людей, ветеранов и людей с инвалидностью в магазинах АТБ

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      Главное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на утро 24 марта в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.
      • 23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.
      • Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.
      • В целом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и в Киеве. Также говорится о Киевской, Черновицкой, и Харьковской областях.


      Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Ветераны Торговля
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