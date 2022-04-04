На фото видна огромная траншея на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного. По оценкам Maxar Technologies, ее длина составляет около 45 футов (13,7 метра).

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Свежие снимки, как отмечают в Maxar Technologies, были сделаны 31 марта.

Спутниковый снимок братской могилы в Буче / Фото Maxar Technologies

Спутниковый снимок братской могилы в Буче / Фото Maxar Technologies

Напомним, что мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили около 300 человек, 2 апреля, после освобождения города от оккупантов. Кроме того, на улицах Бучи лежали десятки трупов, некоторые из них – с завязанными руками.

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