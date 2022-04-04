На фото видно величезну траншею на території церкви Святого апостола Андрія Первозванного. За оцінками Maxar Technologies, її довжина сягає близько 45 футів (13,7 метра).

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Свіжі знімки, як зазначають у Maxar Technologies, були зроблені 31 березня.

Супутниковий знімок братської могили у Бучі / Фото Maxar Technologies

Супутниковий знімок братської могили у Бучі / Фото Maxar Technologies

Нагадаємо, що мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей, 2 квітня, після звільнення міста від окупантів. Крім того, по вулицях Бучі лежали десятки трупів, деякі з них – із зав'язаними руками.

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