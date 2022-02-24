Пуски ракет сняли россияне, проживающие у кодона. Видео обнародовано в сети, пишет 24 канал.
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Россия ведет обстрел по Украине: на видео присутствует ненормативная лексика 18+
Россия продолжает обстреливать Украину из тяжелого вооружения. В частности, атаки ведутся из Белгородской области.
Пуски ракет сняли россияне, проживающие у кодона. Видео обнародовано в сети, пишет 24 канал.
Читайте также: Россия напала на Украину: хронология основных событий
Россия ведет обстрел по Украине: на видео присутствует ненормативная лексика 18+