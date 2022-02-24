Пуски ракет зняли росіяни, які проживають біля кодону. Відео оприлюднили у мережі, пише 24 канал.
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Росія веде обстріл по Україні: на відео присутня ненормативна лексика 18+
Росія продовжує обстрілювати Україну з важкого озброєння. Зокрема атаки ведуться з Білгородської області.
Пуски ракет зняли росіяни, які проживають біля кодону. Відео оприлюднили у мережі, пише 24 канал.
Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Росія веде обстріл по Україні: на відео присутня ненормативна лексика 18+