На видео заметно, что после попадания снаряда дом в Белой Церкви загорелся.

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По словам жителя Белой церкви, от удара выбило окна в доме, другой дом – загорелся. Люди утверждают, что это был ракетный удар . Пока нет информации о пострадавших от обстрелов.

Жителей Белой Церкви просят не покидать укрытия, ведь в любой момент может прилететь еще один снаряд.



Добавим, что в столице снова слышны звуки взрывов , в том числе на Русанова, в Вишневом, на Куреневке, в Боярке и в Жулянах. Власти просят киевлян не покидать укрытий до официального отбоя воздушной тревоги в столице.