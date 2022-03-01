Вечером 1 марта прилетело на улицу Гагарина. Местные жители делятся последствиями обстрелов в сети.

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"С**и, русский мир, чтобы все вы сдохли"

Один мужчина рассказал, что ракета прилетела во двор, именно в то место, где находится детская площадка. Правда, от удара в доме выбило все окна – с 9 этажа по первый.

Русский мир ваш, **баный. С**и, чтобы все вы сдохли. Уничтожило все на труху,

– не подбирал слов один из жителей.

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Также он опубликовал видео, куда прилетела ракета. По его словам, вокруг – одни жилые дома и нет ни одного военного объекта. Кроме того, перед ударом над местом взрыва пролетал самолет.

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