Увечері 1 березня прилетіло на вулицю Гагаріна. Місцеві мешканці діляться наслідками обстрілу в мережі.

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"С**и, русский мир, щоб всі ви поздихали"

Один чоловік розповів, що ракета прилетіла у двір, саме в те місце, де розташовується дитячий майданчик. Щоправда, від удару в будинку повибивало всі вікна – з 9 поверху по перший.

Русский мир ваш, **баний. С**и, щоб всі ви поздихали. Знищило все на потерть,

– не добирав слів один із мешканців.

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Також він опублікував відео, куди саме прилетіла ракета. За його словами, навколо – одні житлові будинки та немає жодного військового об’єкта. Крім того, перед ударом над місцем вибуху пролітав літак.

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