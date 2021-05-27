Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Инцидент Крым и Севастополь". В то же время под ним отметили, что говорится о дороге в Балаклаве.

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Как обнаружили псевдоразметку

На кадрах парень подошел к так называемой разметке посреди дороги и с легкостью поднял ее. Она оказалась обычной "лентой" из белого материала.

Парень подробно показал фальшивую разметку и впоследствии оставил ее на обочине. Пока неясно, для чего оккупанты решили разместить псевдоразметку на дороге в Крыму.

Разметка на дороге в Крыму оказалась ложной: смотрите видео

Балаклава расположена в 12 километрах от Севастополя, на юго-западном побережье Крыма и вдоль берегов одноименной Балаклавской бухты.