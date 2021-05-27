Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі "Инцидент Крым и Севастополь". Водночас під ним зазначили, що мовиться про дорогу у Балаклаві.

До теми У Севастополі зірвали показ пропагандистської "Ополченочки"

Як виявили псевдорозмітку

На кадрах хлопець підійшов до так званої розмітки посеред дороги і з легкістю підняв її. Вона виявилася звичайною "стрічкою" з білого матеріалу.

Хлопець детально показав фальшиву розмітку і згодом залишив її на узбіччі. Наразі незрозуміло, для чого окупанти вирішили розмістити псевдорозмітку на дорозі в Криму.

Розмітка на дорозі в Криму виявилася несправжньою: дивіться відео

Балаклава розташована за 12 кілометрів від Севастополя, на південно-західному узбережжі Криму та вздовж берегів однойменної Балаклавської бухти.