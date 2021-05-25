Про зрив фільму повідомив його продюсер, бойовик так званої "ЛНР" Роман Разум, який був присутній на показі.

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У Севастополі стався зрив показу фільму "Ополченочка"

На відео, опублікованому в ютубі, помітно, що фільм "Ополченочка" не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі "Москва".

Після цього Разум заявив, що трапилася "диверсія". За його словами, "замість фільму "ЛНР" демонстрували картину про героїв АТО". Однак проросійський продюсер не вказав назву українського фільму.

У результаті "Ополченочку" показати бойовикам так і не вдалося.

Разум також поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Ще йому не сподобалося, що фестиваль не взяв "Ополченочку" в конкурсну програму.

Реакція організаторів фестивалю

Організатори кінофестивалю повідомили у фейсбуці, що фільм "Ополченочка" мають продемонструвати 25 травня в севастопольському кінотеатрі "Моряк". Причини зриву показу не уточнили.

Фільм "Ополченочка": що про нього відомо

Пропагандистську стрічку зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участі "міністерств і народної міліції ЛНР".

Прем'єра фільму відбулася в травні 2019 року.

У ньому у ролі самої себе знялася експрокурорка окупованого Криму, а тепер депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська.

У Севастополі зірвали показ пропагандистської "Ополченочки": відео