Попередження про те, що сторінки контрольованих Росією ЗМІ у фейсбуці будуть маркуватися, соцмережа Facebook розмістила ще кілька місяців тому.

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Контрольовані Росією ЗМІ маркують у фейсбуці

На публікаціях видань "РИА Новости", Russia Today, Ruptly та Sputnik з'явилася мітка: "це видання контролюється державою Росія".

Керівництво Facebook пояснило, що підконтрольними державі вважають ті видання, які перебувають під частковим або повним редакційним контролем влади.

Аби виявляти такі ЗМІ, Facebook проводить дослідження і застосовує спеціально розроблену систему оцінювання,

– йдеться в повідомленні соцмережі.

Виявляють підконтрольні державі ЗМІ за допомогою визначень і правил соцмережі, а також на підставі перевірки власників, керівників, джерел фінансування і процесів, які допомагають забезпечувати незалежність редакційної політики.

"У розділі прозорість сторінки організації, яку ми визначили як контрольовану державою, з'явиться відповідна мітка. Ми будемо на постійній основі привласнювати такі мітки організаціям по всьому світу", – наголосили в Facebook.

Нагадаємо, раніше у соцмережі повідомили, що проситимуть користувачів читати новини перед тим, як поширювати їх.

Зверніть увагу! Наприкінці березня Facebook розкрив дані про свою роботу у напрямку боротьби з дезінформацією. З жовтня по грудень 2020 року зі соцмережі видалили 1,3 мільярда підроблених облікових записів.



Facebook почав позначати ЗМІ, які контролює російська влада / Скриншот з фейсбуку



Позначки з'явилися на постах "РИА Новости", Russia Today, Ruptly, Sputnik / Скриншот з фейсбуку