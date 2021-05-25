Предупреждение о том, что страницы контролируемых Россией СМИ в фейсбуке будут маркироваться, соцсеть Facebook разместила еще несколько месяцев назад.

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Контролируемые Россией СМИ маркируют в фейсбуке

На публикациях изданий "РИА Новости", Russia Today, Ruptly и Sputnik появилась метка: "это издание контролируется государством Россия".

Руководство Facebook пояснило, что подконтрольными государству считают те издания, которые находятся под частичным или полным редакционным контролем властей.

Чтобы выявлять такие СМИ, Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценки,

– говорится в сообщении соцсети.

Проявляют подконтрольные государству СМИ с помощью определений и правил соцсети, а также на основании проверки владельцев, руководителей, источников финансирования и процессов, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики.

"В разделе прозрачность страницы организации, которую мы определили как контролируемую государством, появится соответствующая метка. Мы будем на постоянной основе присваивать такие метки организациям по всему миру", – отметили в Facebook.

Напомним, ранее в соцсети сообщили, что будут просить пользователей читать новости перед тем, как распространять их.

Обратите внимание! В конце марта Facebook раскрыл данные о своей работе в направлении борьбы с дезинформацией. С октября по декабрь 2020 года из соцсети удалили 1,3 миллиарда поддельных учетных записей.



Facebook начал обозначать СМИ, которые контролирует российская власть / Скриншот с фейсбуке



Отметки появились на постах "РИА Новости", Russia Today, Ruptly, Sputnik / Скриншот с фейсбуке