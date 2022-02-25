Российские оккупанты цинично захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля, однако никаких обстрелов по этому объекту они не вели. В то же время на станции до сих пор остаются работники, которые, будучи даже в плену, продолжают выполнять свою работу.

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Уже 25 февраля в разных мессенджерах и соцсетях начали распространять видео о якобы пожаре на ЧАЭС. Скриншот с фейком опубликовал председатель Общественного совета Госагенства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота. При этом он также призвал украинцев быть внимательными и не вестись на дезинформацию.`

Фейковое видео о ЧАЭС / Скриншот Aleksandr Sirota

На самом же деле это видео является фрагментом популярного сериала "Чернобыль" от НВО.

Кадры из сериала "Чернобыль" выдают за настоящие / Скриншот из​ HBO

Убедиться в этом можно просмотрев трейлер сериала:​

Текст публикации Александра Сироты

Информация – это оружие. Информация о Чернобыле – это оружие массового поражения. Какие-то деятели распространяют в сети видео с якобы горящей ЧАЭС.

На самом деле – с фрагментом сериала НВО "Чернобыль". Не ведитесь на фейки. Будьте внимательны. Держимся.

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