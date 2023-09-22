Видео с интересным комментарием появилось в сети. Пользователи в соцсетях уже шутят, что в Крыму надо вспоминать не только язык, но и гимн Украины, передает 24 Канал.

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В Крыму "началось"

Сетью распространяются кадры прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе. Одна из жительниц Крыма, комментируя взрывы, припомнила украинский язык. Голос за кадром говорит: "Началось", а затем женщина показывает последствия взрывов в здании штаба Черноморского флота.

Да, началось…. Взрывы в центре города на Айвазовского… Что-то горит… Прямо над нами пролетели ракеты. Это Севастополь,

– говорит женщина на видео.

Женщина в Крыму вспомнила украинский язык: смотрите видео

Кстати, жители Крыма ярко реагируют на прилет в Севастополе. Некоторые даже не могут подобрать слов, чтобы прокомментировать такое событие.

Как крымчане комментируют прилет в Севастополе: смотрите видео (Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+)

Партизанское движение "Атеш" также прокомментировал взрывы в Севастополе. Там пообещали вскоре отчитаться и подчеркнули, что действительно – "началось".

"Вскоре будет отчет по Севастополю. Спасибо севастопольцам. Да, началось", – говорится в сообщении "Атеш".

Прилет по штабу Черноморского флота в Севастополе: что известно