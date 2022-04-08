Спутниковые снимки свидетельствуют об активности на полигоне

Информагентство Yonhap News с призванием на отчет Open Nuclear Network информирует, что КНДР уже начала работу над восстановлением ядерного полигона Пунгери.

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О возобновлении работ свидетельствуют спутниковые снимки. Сообщается об активности в тоннеле №3.

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные в период с 24 марта по 6 апреля, указывают на активность в тоннеле №3 на объекте, например, установку новых укреплений и недавно разрытый вход,

– говорится в сообщении.

Полигон Пунгери состоит из четырех тоннелей. В 2018 году его уничтожили в присутствии небольшого количества иностранных журналистов.

Вероятно, полигон впервые с 2017 года используют для новых ядерных испытаний.

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