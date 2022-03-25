О запуске в КНДР "ракеты-монстра" издание сообщает со ссылкой на государственное корейское агентство KCNA.

Читайте также Россия сейчас – большее зло, чем Северная Корея, – Зеленский

В Северной Корее заявили о запуске ракеты Hwasong-17

Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты "нового типа" в стране, чтобы усилить ее ядерное сдерживание против американских "империалистов",

– говорится в сообщении KCNA.

Ракету запустили 24 марта. Она преодолела больший путь в высоту и дальность, чем любая предыдущая МБР.

Государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых лидер Северной Кореи, одетый в черную кожаную куртку и солнцезащитные очки, ходит возле большой ракеты, которую перевозят на транспортере.



В Северной Корее успешно испытали "ракету-монстра" / Фото AFP​

Издания пишут, что ракета, запущенная в международном аэропорту Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6 248,5 километра. Она пролетела расстояние 1 090 километров за 4 052 секунды, прежде чем "точно попасть в заданную точку в открытых водах" Японского моря.

Реакция международного сообщества

Сеул, Вашингтон и глава ООН Антониу Гутерриш осудили запуск ракеты, назвав его "четким нарушением" резолюций Совета Безопасности. В то же время в Японии подчеркнули, что это угрожает "миру и безопасности" в регионе.

Справка. Hwasong-17 – гигантская МБР, которую впервые представили в октябре 2020 года. Аналитики назвали ее "ракетой-монстром". Раньше у нее никогда не было успешных испытаний. А ее запуск вызывал возмущение соседей Пхеньяна и США.

Обратите внимание – Россия продолжает угрожать ядерным оружием: видео