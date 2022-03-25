Про запуск у КНДР "ракети-монстра" видання повідомляє з посиланням на державну корейську агенцію KCNA.
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У Північній Кореї заявили про запуск ракети Hwasong-17
Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети "нового типу" в країні, щоб посилити її ядерне стримування проти американських "імперіалістів",
– йдеться у повідомленні KCNA.
Ракету запустили 24 березня. Вона подолала більший шлях у висоту і дальність, ніж будь-яка попередня МБР.
Державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких лідер Північної Кореї, одягнений у чорну шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри, ходить біля великої ракети, яку перевозять на транспортері.
У Північній Кореї успішно випробували "ракету-монстра" / Фото AFP
Видання пишуть, що ракета, запущена в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6 248,5 кілометра. Вона пролетіла відстань 1 090 кілометрів за 4 052 секунди, перш ніж "точно влучити в заздалегідь задану точку у відкритих водах" Японського моря.
Реакція міжнародної спільноти
Сеул, Вашингтон і глава ООН Антоніу Гутерреш засудили запуск ракети, назвавши його "чітким порушенням" резолюцій Ради Безпеки. Водночас в Японії наголосили, що це загрожує "миру та безпеці" в регіоні.
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