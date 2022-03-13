Український лідер наголосив: тим часом Росія – вже не просто серед ворогів, повідомляє 24 канал. Наразі вона – більше зло, аніж Північна Корея.

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Росія – не просто серед ворогів. А навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці. Звичайні люди в усіх штатах. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах,

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, що вдячний людям за підтримку та розуміння боротьби українців з російськими загарбниками. Зеленський додав: українці – поєднані однією мрією: жити вільно на своїй землі.

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