Однако Hwasong-12 способны нести ядерный заряд и долетать до территории Соединенных Штатов Америки. KCNA, государственное информагентство КНДР, опубликовало фото события.

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Северная Корея запустила ракету и похвасталась фото с космоса

Северная Корея опубликовала фотографии после успешного испытания баллистической ракеты Hwasong-12. Примечательно, что это уже седьмой запуск в 2022 году. То есть, прошедший январь стал самым напряженным за всю историю ракетной программы КНДР.

На фото госинформагентства KCNA показаны якобы изображения, сделанные в космосе камерой, расположенной на боеголовке ракеты.

КНДР
Hwasong-12 может угрожать США и другим странам и нести ядерный заряд / Фото KCNA

Кратко о январской ракетной активности северной Кореи

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