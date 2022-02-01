Однако Hwasong-12 способны нести ядерный заряд и долетать до территории Соединенных Штатов Америки. KCNA, государственное информагентство КНДР, опубликовало фото события.

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Северная Корея запустила ракету и похвасталась фото с космоса

Северная Корея опубликовала фотографии после успешного испытания баллистической ракеты Hwasong-12 . Примечательно, что это уже седьмой запуск в 2022 году. То есть, прошедший январь стал самым напряженным за всю историю ракетной программы КНДР.

На фото госинформагентства KCNA показаны якобы изображения, сделанные в космосе камерой, расположенной на боеголовке ракеты.



Hwasong-12 может угрожать США и другим странам и нести ядерный заряд / Фото KCNA

Обратите внимание: северокорейцы отрицают агрессивные намерения. Даже эти испытания, мол, проводили лишь во внутренних водах и под большим углом, чтобы ракета даже случайно не пролетела над другими странами.



Но и при таких условиях, добавим, ракета пролетела 800 километров вглубь моря (а способна лететь на 4500) и на 2000 километров вверх. С 2017 года столь мощных ракет большей дальности Северная Корея не запускала.

Кратко о январской ракетной активности северной Кореи

31 января КНДР подтвердила запуск ракеты с ядерным зарядом, которая может долететь до США.

11 января в Северной Корее заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

А 5 января появилась информация, что КНДР перед праздниками также испытывала гиперзвуковое оружие.