А проте Hwasong-12 здатні нести ядерний заряд та долітати до території Сполучених Штатів Америки. KCNA, державне інформагентство КНДР, опублікувало фото події.

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КНДР похизувалася фото запуску балістичної ракети найбільшої дальності за минулі 5 років

Північна Корея опублікувала фотографії після успішного випробування балістичної ракети Hwasong-12. Примітно, що це вже сьомий запуск у 2022. Тобто, минулий січень став найнапруженішим за всю історію ракетної програми КНДР.

На фото держінформагенства KCNA показані начебто зображення, зроблені у космосі камерою, розташованою на боєголовці ракети.



Hwasong-12 може загрожувати США та іншим країнам і нести ядерний заряд / Фото KCNA

Зауважте: північнокорейці заперечують агресивні наміри. Навіть ці випробування, мовляв, проводили тільки у внутрішніх водах та під великим кутом, щоб ракета навіть випадково не пролетіла над іншими країнами.



Та й за таких умов, додамо, ракета пролетіла 800 кілометрів вглиб моря (а здатна летіти на 4500) й на 2000 кілометрів угору. З 2017 року настільки потужних ракет середньої й великої дальності Північна Корея не запускала.

Коротко про січневу ракетну активність північної Кореї

31 січня КНДР підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом, яка може долетіти до США.

яка може долетіти до США. 11 січня у Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети.

А 5 січня з'явилась інформація, що КНДР напередодні свят також випробовувала гіперзвукову зброю.

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