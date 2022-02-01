А проте Hwasong-12 здатні нести ядерний заряд та долітати до території Сполучених Штатів Америки. KCNA, державне інформагентство КНДР, опублікувало фото події.
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КНДР похизувалася фото запуску балістичної ракети найбільшої дальності за минулі 5 років
Північна Корея опублікувала фотографії після успішного випробування балістичної ракети Hwasong-12. Примітно, що це вже сьомий запуск у 2022. Тобто, минулий січень став найнапруженішим за всю історію ракетної програми КНДР.
На фото держінформагенства KCNA показані начебто зображення, зроблені у космосі камерою, розташованою на боєголовці ракети.
Hwasong-12 може загрожувати США та іншим країнам і нести ядерний заряд / Фото KCNA
Коротко про січневу ракетну активність північної Кореї
- 31 січня КНДР підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом, яка може долетіти до США.
- 11 січня у Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети.
- А 5 січня з'явилась інформація, що КНДР напередодні свят також випробовувала гіперзвукову зброю.
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