А проте Hwasong-12 здатні нести ядерний заряд та долітати до території Сполучених Штатів Америки. KCNA, державне інформагентство КНДР, опублікувало фото події.

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Північна Корея опублікувала фотографії після успішного випробування балістичної ракети Hwasong-12. Примітно, що це вже сьомий запуск у 2022. Тобто, минулий січень став найнапруженішим за всю історію ракетної програми КНДР.

На фото держінформагенства KCNA показані начебто зображення, зроблені у космосі камерою, розташованою на боєголовці ракети.

КНДР
Hwasong-12 може загрожувати США та іншим країнам і нести ядерний заряд / Фото KCNA

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