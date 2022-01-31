Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прокоментував запуск ракети, назвавши його порушенням резолюцій Радбезу ООН.

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Японія привела армію в підвищену готовність

Уряд Японії планує посилити спостереження і перебуває в стані підвищеної готовності після недільного (30 січня – 24 канал) запуску КНДР балістичної ракети середньої дальності,

– йдеться у повідомленні.

Пхеньян запустив цю ракету під більш крутим кутом, ніж зазвичай. Для цього використали навісну траєкторію.

В Японії вважають, що ракета пролетіла 800 кілометрів та досягла висоти приблизно 2 тисячі кілометрів перед падінням за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Кісіда Фуміо наголосив, що висловить сильний протест Пхеньяну.

Японія, США і Південна Корея розглядають питання про проведення зустрічі міністрів закордонних справ, аби обговорити Північну Корею. Японський уряд співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, щоб вимагати від Пхеньяна стриманості.

КНДР запустила ракету з ядерним зарядом: що відомо

Північна Корея 3 січня похвалилася, що запустила ракету з ядерним зарядом, яка здатна досягти території США.

Йдеться про випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12.

Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.

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