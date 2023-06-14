Матч против сборной Северной Македонии будет вторым для украинцев в отборе на Евро-2024. Первый они провели 26 марта против сборной Англии в Лондоне, где уступили.

К теме Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Матч Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня, и начнется в 21:45 по киевскому времени. Игра состоится в Скопье на стадионе "Тоше Проэски".

Это будет второй матч во главе сборной Украины для Сергея Реброва. Первый он провел в товарищеском матче против Германии, который закончился со счетом 3:3.

Кто покажет матч Северная Македония – Украина

Все матчи сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2024 будут транслироваться на местных телеканалах Суспільного и медиасервисе Megogo. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Северной Македонией и Украиной.

Прямая трансляция матча Северная Македония – Украина будет доступна на местных телеканалах Суспільного. Например, Суспільне Київ или Суспильне Львів. Смотреть матч Северная Македония – Украина можно будет только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

А смотреть онлайн матч Северная Македония – Украина будет только на медиасервисе Megogo за соответствующей подпиской.

На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Македония – Украина. Также будут опубликованы видео голов матча и обзор игры.