Министерство иностранных дел страны 15 апреля вызвало посла Сергея Баздникина для вручения вербальной ноты, согласно которой шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране.

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Их деятельность противоречит Венской конвенции

В Министерстве отметили, что на основании информации, полученной от соответствующих органов, 6 российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Поэтому они должны покинуть территорию Республики Северная Македония в течение следующих пяти дней.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва примет соответствующие меры по высланию дипломатов.

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