Северная Корея надеется на второй саммит с США

В КНДР считают, что существует "большая вероятность" проведения второго саммита между лидером страны Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN

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Отмечается, что второй саммит состоится "позже в этом году". Пока нет договоренностей относительно конкретного места и определенной даты для встречи между главами обеих стран.

Трамп и его государственный секретарь Майк Помпео призывают "иметь терпение", однако увеличивается давление к проведению очередных переговоров.

В июле Помпео неоднократно обращался с просьбой предоставить четкое представление о проблеме Северной Кореи во время заседания комитета по вопросам внешних отношений Сената, поскольку американские законодатели потребовали проверенных доказательств, чтобы подтвердить утверждение, что переговоры ведутся в правильном направлении.

Напомним, первый саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся 12 июня в Сингапуре.