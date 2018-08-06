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Північна Корея сподівається на другий саміт зі США

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Кім Чен Ин та Дональд Трамп на зустрічі у Сінгапурі
Кім Чен Ин та Дональд Трамп на зустрічі у Сінгапурі / glavred.info

У КНДР вважають, що існує "велика ймовірність" проведення другого саміту між лідером країни Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що другий саміт відбудеться "пізніше у цьому році". Наразі немає домовленостей щодо конкретного місця та визначеної дати для зустрічі між очільниками обох країн.

Трамп та його державний секретар Майк Помпео закликають "мати терпіння", однак збільшується диск до проведення черговиз переговорів. 

У липні Помпео неодноразово звертався з проханням надати чітке уявлення про проблему Північної Кореї під час засідання комітету з питань зовнішніх відносин Сенату, оскільки американські законодавці вимагали перевірених доказів, щоб підтвердити твердження, що переговори ведуться у правильному напрямку.

Нагадаємо, перший саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином відбувся 12 червня в Сінгапурі.

Теги: Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Новини США
Джерело: 24 Канал
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