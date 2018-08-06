Північна Корея сподівається на другий саміт зі США

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Зазначається, що другий саміт відбудеться "пізніше у цьому році". Наразі немає домовленостей щодо конкретного місця та визначеної дати для зустрічі між очільниками обох країн.

Трамп та його державний секретар Майк Помпео закликають "мати терпіння", однак збільшується диск до проведення черговиз переговорів.

У липні Помпео неодноразово звертався з проханням надати чітке уявлення про проблему Північної Кореї під час засідання комітету з питань зовнішніх відносин Сенату, оскільки американські законодавці вимагали перевірених доказів, щоб підтвердити твердження, що переговори ведуться у правильному напрямку.

Нагадаємо, перший саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином відбувся 12 червня в Сінгапурі.