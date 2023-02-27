Северное сияние появилось в ночном небе над Великобританией, Ирландией и частью Англии в ночь на 26 февраля. Это зрелище обычно наиболее заметно у северного и южного магнитных полюсов Земли, когда высокоскоростные электрически заряженные частицы из космоса сталкиваются с молекулами газа в верхних слоях атмосферы.

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Где видели Северное сияние: невероятные фото

Северное сияние, также известное как Aurora Borealis, обычно лучше видно в регионах высоких широт, ближе к Арктике, таким как Скандинавия.

Однако жителям Великобритании, Шотландии и северной Англии удалось увидеть это особое зрелище. И на этот раз даже некоторые части южной Англии, такие как Кент и Корнуолл, также охватили северное сияние.

Десятки счастливчиков поделились своими фото в социальных сетях:

Северное явление еще можно увидеть сегодня

Метеорологическое бюро прогнозирует ясное небо по всей Великобритании. Синоптики заявили, что северное сияние может быть видно вечером 27 февраля на юге, вплоть до центральной Англии, где небо остается ясным.

Карта, моделирующая движение полярного сияния, показала, что некоторые части северной Шотландии, включая Шетландские острова, были покрыты красным примерно с 8 часов вечера, что указывает на высокую вероятность того, что полярное сияние будет видно.