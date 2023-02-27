Північне сяйво з'явилося у нічному небі над Великою Британією, Ірландією та частиною Англії в ніч на 26 лютого. Це видовище зазвичай найбільше помітне біля північного і південного магнітних полюсів Землі, коли високошвидкісні електрично заряджені частинки з космосу стикаються з молекулами газу у верхніх шарах атмосфери.

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Де бачили Північне сяйво: неймовірні фото

Північне сяйво, також відоме як Aurora Borealis, зазвичай найкраще видно у регіонах високих широт, ближче до Арктики, таких як Скандинавія.

Проте жителям Великій Британії, Шотландії й північної Англії пощастило побачити це особливе видовище. І цього разу навіть деякі частини південної Англії, такі як Кент і Корнуолл, також охопило північне сяйво.

Десятки щасливчиків поділилися своїми фото у соціальних мережах:

Північне явище ще можна побачити сьогодні

Метеорологічне бюро прогнозує ясне небо по всій Великій Британії. Синоптики заявили, що північне сяйво ще може бути видно ввечері 27 лютого на півдні, аж до центральної Англії, де небо залишається ясним.

Карта, що моделює рух полярного сяйва, показала, що деякі частини північної Шотландії, включаючи Шетландські острови, були покриті червоним приблизно з 8 години вечора, що вказує на високу ймовірність того, що полярне сяйво буде видно.