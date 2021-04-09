В Северной Ирландии уже неделю продолжаются массовые беспорядки. В Белфасте в ночь на 7 апреля они были самыми масштабными за несколько последних лет.

Ситуация в Северной Ирландии

Протестующие нападали на правоохранителей. Они бросали в их сторону "Коктейли Молотова" и камни.

Интересно Ирландия может объединиться в течение 10 лет, – The Economist

В ответ полицейские впервые за несколько лет применили водометы и пригрозили использовать пластиковые пули.

Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг призвала прекратить насилие, обвинив в нападениях на полицейских "националистическую молодежь".

С призывом прекратить беспорядки выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Михол Мартин.

Массовые беспорядки происходят не только в столице, но и в ряде других городов, среди них – Каррикфергус и Лондондерри.

Протесты были таких масштабов, каких мы раньше не видели ни в Белфасте, ни в других районах Северной Ирландии на протяжении многих лет,

– заявил помощник начальника PSNI Джонатан Робертс.

Правоохранители вызвали на подмогу полицейских из других частей страны.

Что известно о пострадавших

С 5 апреля ранения получили 55 полицейских,

десятки участников столкновений арестовали, среди них и подростки в возрасте 13 – 14 лет.

Кстати, водитель автобуса, который сожгли протестующие, не пострадал.

Причины протестов