В Северной Ирландии полиция применила водометы против участников уличных беспорядков
В Северной Ирландии уже неделю продолжаются массовые беспорядки. В Белфасте в ночь на 7 апреля они были самыми масштабными за несколько последних лет.
Источник:BBC
Ситуация в Северной Ирландии
Протестующие нападали на правоохранителей. Они бросали в их сторону "Коктейли Молотова" и камни.
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В ответ полицейские впервые за несколько лет применили водометы и пригрозили использовать пластиковые пули.
Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг призвала прекратить насилие, обвинив в нападениях на полицейских "националистическую молодежь".
С призывом прекратить беспорядки выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Михол Мартин.
Массовые беспорядки происходят не только в столице, но и в ряде других городов, среди них – Каррикфергус и Лондондерри.
Протесты были таких масштабов, каких мы раньше не видели ни в Белфасте, ни в других районах Северной Ирландии на протяжении многих лет,
– заявил помощник начальника PSNI Джонатан Робертс.
Правоохранители вызвали на подмогу полицейских из других частей страны.
Что известно о пострадавших
- С 5 апреля ранения получили 55 полицейских,
- десятки участников столкновений арестовали, среди них и подростки в возрасте 13 – 14 лет.
Кстати, водитель автобуса, который сожгли протестующие, не пострадал.
Причины протестов
- Одна из причин конфликта – напряжение, которое возникло в обществе после подписания Brexit. Так, националисты выступают за присоединение Северной Ирландии к Ирландии, а лоялисты – за целостность Великобритании.
- Еще одним поводом для начала беспорядков стало решение прокуратуры Северной Ирландии не наказывать политиков-республиканцев, которые нарушили карантинные ограничения летом 2020 года. Тогда, во время локдауна, более 20 политиков пришли на похороны бывшего члена Ирландской республиканской армии Бобби Стори. Всего на похоронах собрались около 2 тысяч человек.
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