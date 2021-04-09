У Північній Ірландії вже тиждень тривають масові заворушення. У Белфасті вночі проти 7 квітня вони були наймасштабнішими за кілька останніх років.

Ситуація у Північній Ірландії

Протестувальники нападали на правоохоронців. Вони кидали у їх сторону "Коктейлі Молотова" та каміння.

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У відповідь поліцейські вперше за кілька років застосували водомети і пригрозили використовувати пластикові кулі.

Міністерка юстиції Північної Ірландії Наомі Лонг закликала припинити насильство, звинувативши в нападах на поліцейських "націоналістичну молодь".

Із закликом припинити безлади виступили також прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його ірландський колега Міхол Мартін.

Масові заворушення відбуваються не тільки у столиці, але й в низці інших міст, серед них – Каррікфергус і Лондондеррі.

Протести були таких масштабів, яких ми раніше не бачили ні в Белфасті, ні в інших районах Північної Ірландії протягом багатьох років,

– заявив помічник начальника PSNI Джонатан Робертс.

Правоохоронці викликали на підмогу поліцейських з інших частин країн.

Що відомо про постраждалих

З 5 квітня поранення отримали 55 поліцейських,

десятки учасників зіткнень заарештували, серед них і підлітки у віці 13 – 14 років.

До речі, водій автобуса, який спалили протестувальники, не постраждав.