Оперативное командование "Север" рассказало о героизме и подвигах их воинских частей и подразделений, которые неустанно отражают наступление российско-оккупационных войск.

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"Благодаря героизму каждого из солдат, сержантов, офицеров и под руководством командиров, враг потерял темп наступления. Оккупанты массово сдаются в плен и не желают выполнять задания", – рассказали в заметке в фейсбуке.

Смотрите фото от Оперативного командования "Север":

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Сообщение Оперативного командования "Север":

Мы в очередной раз пишим о героизме и подвигах наших воинских частей и подразделений оперативного командования "Север", которые неустанно отражают наступление российско-оккупационных войск.

Благодаря героизму каждого из солдат, сержантов, офицеров и под руководством командиров, враг потерял темп наступления.

Оккупанты массово сдаются в плен и не желают выполнять задания.

Верьте в ваших защитников!

Вместе к победе!