Оперативне командування "Північ" розповіло про героїзм та подвиги їх військових частин та підрозділів які невпинно відбивають наступ російсько-окупаційних військ.

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"Завдяки героїзму кожного з солдатів, сержантів, офіцерів та під керівництвом командирів, ворог втратив темп наступу. Окупанти масово здаються в полон і не бажає виконувати завдання", – розповіли у дописі в фейсбук.

Дивіться фото від Оперативного командування "Північ":

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Допис Оперативного командування "Північ"

Ми вкотре пишимо про героїзм та подвиги наших військових частин та підрозділів оперативного командування "Північ", які невпинно відбивають наступ російсько-окупаційних військ.

Завдяки героїзму кожного з солдатів, сержантів, офіцерів та під керівництвом командирів, ворог втратив темп наступу.

Окупанти масово здається в полон і не бажає виконувати завдання.

Вірте в ваших захисників!

Разом до перемоги!