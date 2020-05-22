"Северный поток-1" освободили от норм директивы ЕС: почему России не стоит радоваться?

Причина отказа одному и разрешение другому – сугубо формальная. Ранее было принято решение, согласно которому все трубопрводные системы, построенные и введенные в строй до мая 2020 года, могут быть специальным решением выведены из-под действия норматива, предусматривающего разделение добычи, транспортировки и продажи газа и максимальной доли загрузки трубы в 50 процентов для одного оператора.

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Но праздновать нечего

СП-1 подпадал под исключение, так как был построен до мая 2020 года, СП-2 – не попал. И скорее всего, на этом можно ставить точку в данном вопросе.

Однако и для СП-1 разрешение использовать трубу на все 100% мощности мало что меняет. Проблема не в морском участке, а наземном. В прошлом году Польша выиграла суд, по которому оспорила право СП-1 загружать мощности "Опала" – наземного газопровода, являющегося продолжением СП-1, на все 100%. В итоге возникла коллизия – по морю вы можете качать сколько хотите, а вот по земле – все те же 50%. И в этом смысле взвывшая российская пропаганда резко сдала назад, так как праздновать в общем-то нечего.

Логика немцев холодна, как тевтонская броня. Пустой наполовину трубопровод – это резерв. В случае непредвиденных обстоятельств этот резерв может быть включен, но до того – пусть побудет так, как есть. Разговоры о том, что европейские компании вложились в обе системы и тоже несут убытки, власти Германии не сильно трогают – те же немецкие компании вложились и в терминалы СПГ, так что вполне способны диверсифицировать риски самостоятельно. Кроме того, "Газпром" проводит самоубийственную дивидендную политику, даже сейчас, в полукоматозном состоянии отдавая в качестве дивидендов половину прибыли. Что тоже должно утешить акционеров чудовищными и несоразмерными доходами. В минусе политики "Газпрома" остается российский народ, но власти Германии резонно полагают, что это не их головная боль.