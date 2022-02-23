Соответствующую информацию обнародовало немецкое СМИ 23 февраля. Это случилось после решения Германии остановить сертификацию "СП-2".

Читайте также Остановка "Северного потока-2" и запрет на госдолг: эффективны ли санкции против России

Немецкий фонд больше не будет помогать "СП-2" обходить санкции

Глава немецкого фонда и экс-премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ) заявил, что его организация больше не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам прямо в оговоренном уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", – заявил Эрвин Зеллеринг.

Глава фонда добавил, что все деловые операции фонд прекратил с 22 февраля – то есть со времени остановки сертификации.

Что этому предшествовало

21 февраля Владимир Путин заявил, что "признает" боевиков на украинском Донбассе.

После этого весь цивилизованный мир осудил такие действия и заявил, что не признает квазиреспублики.

Более того, государства объяснили, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Важно! 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на фоне "признания" Россией псевдореспублик, Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Новость дополняется...