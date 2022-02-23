Відповідну інформацію оприлюднило німецьке ЗМІ 23 лютого. Це трапилось після рішення Німеччини зупинити сертифікацію "ПП-2".
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Німецький фонд більше не допомагатиме "ПП-2" обходити санкції
Глава німецького фонду та експрем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг (СДПН) заявив, що його організація більше не буде підтримувати "Північний потік-2" після припинення його сертифікації.
"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам в прямо обумовленому статутом пункті, що, незважаючи на санкції США, хочуть внести свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", – з аявив Ервін Зеллерінг.
Глава фонду додав, що всі ділові операції фонд припинив з 22 лютого – тобто з часу зупинки сертифікації.
Що цьому передувало
- 21 лютого Володимир Путін заявив, що "визнає" бойовиків на українському Донбасі.
- Після цього увесь цивілізований світ засудив такі дії та заявив, що не визнає квазіреспубліки.
- Ба більше, держави пояснили, що Росія порушує територіальну ціліснісність та суверенітет України.
Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через Росію – дивіться відео