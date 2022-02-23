Відповідну інформацію оприлюднило німецьке ЗМІ 23 лютого. Це трапилось після рішення Німеччини зупинити сертифікацію "ПП-2".

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Німецький фонд більше не допомагатиме "ПП-2" обходити санкції

Глава німецького фонду та експрем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг (СДПН) заявив, що його організація більше не буде підтримувати "Північний потік-2" після припинення його сертифікації.

"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам в прямо обумовленому статутом пункті, що, незважаючи на санкції США, хочуть внести свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", – з аявив Ервін Зеллерінг.

Глава фонду додав, що всі ділові операції фонд припинив з 22 лютого – тобто з часу зупинки сертифікації.

Що цьому передувало

21 лютого Володимир Путін заявив, що "визнає" бойовиків на українському Донбасі.

Після цього увесь цивілізований світ засудив такі дії та заявив, що не визнає квазіреспубліки.

Ба більше, держави пояснили, що Росія порушує територіальну ціліснісність та суверенітет України.

Важливо! 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на тлі "визнання" Росією псевдореспублік, Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2".

Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через Росію – дивіться відео